Sosnowiec. Drogowcy się postarali i szybciej zakończą remont

W tym roku wykonano pierwszą część remontu ulicy 3 Maja w Sosnowcu na wysokości tunelu tramwajowego. Wykonawca usunął zapadlisko, wzmocnił konstrukcję tunelu oraz wykonał nowe bariery. - To były bardzo poważne i ważne prace, które pozwoliły na zabezpieczenie tej części tunelu na wiele lat. Pojawiła się także zupełnie świeża warstwa asfaltu na półkilometrowym fragmencie trzypasmowej jezdni – mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Koszt prac to 3,3 mln zł.

Dobre wieści dla kierowców w Sosnowcu

- Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków zdecydowaliśmy się na remont drugiej strony tunelu oraz nawierzchni prowadzącej do centrum Sosnowca. Tym samym cała ulica 3 Maja, która ma 5 kilometrów, będzie wyremontowana – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Najważniejszym zadaniem wykonawcy, którym jest firma Ambet, będzie wykonanie uszczelnienia przerw dylatacyjnych ścian oporowych tunelu, by woda nie wymywała gruntu nasypowego spod drogi. Wzmocnione zostanie podłoże pod jezdnią, by droga nie osiadała. – W miejscu, gdzie tramwaj wjeżdża w tunel mamy łuk, na którym dochodzi do niebezpiecznych sytuacji wynikających ze zbyt szybkiej jazdy kierowców. Dlatego powstaną nowe gzymsy i zamontujemy wzmocnione bariery energochłonne wzdłuż ściany oporowej torowiska. Przebudowane zostaną również półki odciążające, czyli konstrukcja odpowiadająca za stabilność obiektu - wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta.