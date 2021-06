Sosnowiec. Dokładny i szybki, nowy rezonans magnetyczny już działa

- Wiemy, że nowy sprzęt, to nowe możliwości i szansa na świadczenie większej ilości usług w ramach kontraktu z NFZ. Jest to kolejny ważny punkt w trakcie realizacji wszystkich zaleceń związanych z ochroną zdrowia. Mamy już wysoką jakość opieki medycznej, mam nadzieję, że nasz szpital będzie także w coraz lepszej sytuacji ekonomicznej. Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia z partnerem prywatnym, co przełożyło się na korzyści dla nas wszystkich – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.