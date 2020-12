Sosnowiec. Był poszukiwany pięcioma listami gończymi, groził, że nie da się łatwo zamknąć

Rozpoznany na jednej z ulic Sosnowca

- Kiedy lubelscy kryminalni pojawili się na jednej z ulic sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka, ku zaskoczeniu zauważyli poszukiwanego mężczyznę, mimo że nie spodziewali się go tam zastać. Nie czekając ani chwili przystąpili do działania i szybko poszli do mieszkania mężczyzny. Poszukiwany usilnie przekonywał policjantów, żeby go puścili. Śledczy, mając na uwadze, że mężczyzna może być agresywny i próbować uciec, wezwali do wsparcia przy czynnościach policjantów z Sosnowca - relacjonuje sosnowiecka komenda.