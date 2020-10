Śląskie. Złapany diler narkotykowy

Do zatrzymania doszło w poniedziałek. Do mieszkania 25-latka wkroczyli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu wspólnie z kryminalnymi z dąbrowskiej komendy. Podczas przeszukania znaleźli 421 porcji amfetaminy, 36 tabletek ecstasy oraz 300 działek marihuany.