Śląskie. Wypadek w Bielsku-Białej. Trzy osoby ciężko ranne

Do zdarzenia doszło w Bielsku-Białej (woj. śląskie). Samochód osobowy z impetem uderzył w latarnię. We wraku auta zakleszczone były trzy osoby, które przewieziono do szpitala. Na miejscu wypadku interweniowały wszystkie służby ratunkowe.

Śląskie. Groźny wypadek w Bielsku-Białej (bielskie drogi)