Śląskie. W czwartek odczujemy zmianę w pogodzie

Śląskie. Pogoda w czwartek. Powieje chłodem

- Czwartek będzie dniem z zachmurzeniami i przelotnymi opadami we wschodniej części Polski i zanikającymi już opadami oraz rozpogodzeniami na zachodzie. W ciągu dnia najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie termometry maksymalnie wskażą od 11 do 12 stopni Celsjusza. Im dalej na północny zachód, tym temperatura będzie wyższa i na Dolnym Śląsku może dojść nawet do około 17 stopni Celsjusza – przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.