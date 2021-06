Śląskie. Uczeń z Warszawy najlepszy z prawie dwustu. Znamy zwycięzcę Olimpiady Astronomicznej w Chorzowie

Do pierwszego etapu tegorocznej rywalizacji odbywającego się drogą korespondencyjną zgłosiło się 175 uczniów z całej Polski. W marcu w Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Krośnie, Wrocławiu i Krakowie zorganizowano półfinały, do których zostało zakwalifikowanych 66 osób. Ten etap realizacji nie odbywał się już zdalnie, lecz tradycyjnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Do finału jury zakwalifikowało 20 osób.