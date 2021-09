Śląskie. Tragiczny wypadek. Zginął motorowerzysta

Do zdarzenia doszło w ostatni piątek, 10 września około 15.30 w Cynkowie przy ulicy Woźnickiej. - Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący motorowerem, chcąc włączyć się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu od Woźnik w stronę Winowna volkswagenowi, doprowadzając do zderzenia. Na skutek obrażeń 64-letni motorowerzysta trafił do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł – podała policja.