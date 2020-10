Śląskie. Tragiczny czwartek na Żywiecczyźnie. Dwie ofiary

Żywieccy policjanci ustalają szczegółowe okoliczności oraz przyczyny tragicznego zdarzenia, do którego doszło w czwartek około godziny 18.50 w Ujsołach na ul. Księdza Piotrowskiego. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący fordem transitem 31-letni mężczyzna na prostym odcinku drogi potrącił przechodzącego przez jezdnię 69-letniego pieszego.

W wyniku zdarzenia, pomimo wysiłku ratowników medycznych, pieszy zmarł. Kierowca był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Pod jego nadzorem śledczy będą wyjaśniać szczegółowe przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Był to kolejny wypadek śmiertelny, do którego doszło w czwartek na drogach Żywiecczyzny. Parę godzin wcześniej w Gilowicach na ul. Zakopiańskiej w wyniku potrącenia przez 68-letniego mężczyznę kierującego hyundaiem, śmierć poniosła stojąca na poboczu 36-letnia kobieta w widocznej ciąży. Jej 3-letnia córka w stanie bardzo ciężkim, śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego, została przetransportowana do szpitala.