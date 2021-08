Śląskie. Tragiczny bilans weekendu na drogach, nie żyją trzy osoby

Policjanci podsumowując tragiczny weekend przypominają: - Najważniejsze, aby wszyscy użytkownicy dróg przestrzegali przepisów ruchu drogowego, wykazywali się rozsądkiem na drodze i szacunkiem do innych uczestników ruchu. Ostatnie dni pokazują, że nie zawsze trzymamy się tych zasad. Zmienna aura najwyraźniej nie sprzyja kierowcom. Na drogach zwłaszcza po opadach deszczu jest bardzo ślisko. Pamiętajmy, że mokra nawierzchnia wydłuża drogę hamowania. Niestety często zapominamy o dostosowaniu prędkości nie tylko do znaków, ale także do warunków panujących na jezdni.