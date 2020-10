Śląskie. Seniorka straciła oszczędności. Policja publikuje portret pamięciowy

Do zdarzenia doszło 28 września. Do drzwi mieszkania pokrzywdzonej rybniczanki zapukała kobieta. Pod pretekstem braku jedzenia dla dziecka weszła do środka. Kiedy 77-latka przygotowywała żywność, do mieszkania weszła druga kobieta. Wykorzystując chwilową nieuwagę mieszkanki Rybnika, sprawczyni przeszukała mieszkanie 77-latki i ją okradła. Poszkodowana zorientowała się dopiero po wyjściu podejrzewanych osób, że z szafy w mieszkaniu skradziono gotówkę.