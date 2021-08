Śląskie. Są pieniądze na odwierty w Grodźcu, poszukiwania gorących źródeł

Geotermia to jeden z elementów stworzenia w Grodźcu kompleksu o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym. Projekt "Jasienicki Kurort Zamkowy" powstał w 2017 r. i został wpisany do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Zdaniem wójta Pierzyny, ciepłe źródła, jakie prawdopodobnie znajdują się na terenie Grodźca, pozwolą na stworzenie basenów z ciepłą i leczniczą wodą, a także będą mogły zostać wykorzystane do ogrzewania domów.