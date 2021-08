Śląskie. Pseudokibice w rękach policji, zarzuty nie tylko za bójki

Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury i usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. 21-latek dodatkowo został oskarżony o posiadania znacznej ilości narkotyków. Mieszkańcy Knurowa w wieku 21 i 23 lat trafili na 3 miesiące do aresztu. Natomiast wobec 32-latka z Bytomia zastosowano poręcznie majątkowe w kwocie 50 tys. zł. Wszystkim podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.