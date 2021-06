Kilkudziesięciu pseudokibiców usłyszało zarzuty za ustawkę na autostradzie A4

Po ustaleniu sprawców policja zorganizowała szereg skoordynowanych akcji podczas których zatrzymanych zostało równocześnie kilkadziesiąt osób w wieku od 18 do 46 lat. Ostatecznie zarzuty postawiono 50 osobom. Odpowiedzą za udział w bójce o charakterze chuligańskim za co grozi do 4,5 roku pozbawienia wolności.