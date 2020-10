Śląskie. Przebrał się za księdza, by okraść plebanię

Policjanci z katowickiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież gotówki z plebanii. Do przestępstwa doszło w lipcu 2019 roku. Mężczyzna w przebraniu księdza przyszedł do parafii i poprosił o możliwość skorzystania z toalety. Kiedy otrzymał klucze, poszedł wprost do przykościelnej kancelarii i ukradł 6 tysięcy złotych.