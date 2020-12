Śląskie. Ponad tysiąc odbiorców bez prądu z powodu silnego wiatru

W efekcie w Zebrzydowicach bez prądu zostało 705 odbiorców, w Bojszowach 235, a w Żywcu 66. Służby spółki Tauron Dystrybucja przystąpiły do usuwania awarii - w większości przypadków do poniedziałkowego poranka dostawy prądu zostały przywrócone.

Przyczyną awarii jest silny wiatr, który zerwał linie energetyczne. W niedzielę Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie wydało ostrzeżenia przed wiatrem o średniej prędkości od 35 km do 45 km na godzinę, a w porywach nawet do 85 km na godzinę w powiatach bielskim (także w Bielsku-Białej), cieszyńskim i żywieckim. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorkowego poranka.