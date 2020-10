Śląskie. Pogotowie przeciwpowodziowe w pięciu powiatach, w tym w Bielsku-Białej

Na obszarze całego województwa śląskiego od dwóch dni deszcz pada praktycznie nieustannie, a we wtorek miejscami opady były bardzo intensywne. Do godziny 19.00 straż pożarna odnotowała 166 zdarzeń. Najwięcej - 20 interwencji - odnotowano w Bielsku-Białej, w Cieszynie było ich 18, w Żywcu - 17, Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu i Rybniku - po 10. 27 spośród tych zdarzeń to efekt działania silnego wiatru.