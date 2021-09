Śląskie. Pogoda na czwartek. Chwila wytchnienia od deszczu

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 15 st.C do 20 st.C; cieplej na południowym zachodzie od 21 st.C do 23 st.C oraz chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 12 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h.