Śląskie. Pobyt w areszcie nic go nie nauczył. Spróbował kradzieży po raz kolejny

Bytomianin po raz pierwszy wpadł 21 września. W jednym ze sklepów spożywczych przy ul. Będzińskiej w Czeladzi jego próbę kradzieży zauważyli pracownicy ochrony i go zatrzymali, a następnie przekazali policjantom z komisariatu w Czeladzi. 23-latek chciał wynieść nożyki do golarek oraz tabletki do zmywarki o łącznej wartości ponad 500 złotych. Odzyskany, nieuszkodzony towar trafił ponownie do sprzedaży.