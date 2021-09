Śląskie. Oskarżył policjanta, zemsta za mandat

- Jeszcze w lutym policjanci BSW ustalili prawdziwą tożsamość zgłaszającego. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec Łodygowic. - Gdy w drzwiach jego domu stanęli policjanci, mężczyzna od razu przyznał się do fałszywego zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie. Skruszony wyjaśnił, że pomówił policjanta o przyjęcie korzyści majątkowej, ponieważ chciał się na nim zemścić za to, że został wcześniej ukarany za popełnione wykroczenia. W ręce policji trafił telefon, którym 43-latek użył do dokonania zgłoszenia – poinformowała policja.