Śląskie. Katowice walczą z koronawirusem. Szansa dla restauracji i klubów fitness

Katowice wdrażają pakiet pomocowy dla podmiotów gastronomicznych i restauracyjnych, fitness i zdrowia fizycznego oraz parków rozrywki. Na jeden miesiąc firmy mogą skorzystać z czterech filarów zwolnień z opłat.

Nowe obostrzenia rządowe związane z walką z koronawirusem w dużej mierze ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły prowadzenie działalności w branżach gastronomicznej, zdrowia fizycznego czy parków rozrywki. W związku z tym prezydent Katowic Marcin Krupa podjął decyzję o wdrożeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0.

- Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Mieszkańcy prowadzący biznesy w branżach fitness czy też restauracyjnej podkreślają, że ich dochody z dnia na dzień spadły niemal do zera. Prowadzenie sprzedaży posiłków na wynos, czy prowadzenia treningów online nie ma szans zrekompensować przedsiębiorcom w odczuwalny sposób ponoszonych strat. W Katowicach mamy ponad 28 tysięcy mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób. To między innymi dzięki tym firmom Katowice tak prężnie rozwijały się w ostatnich latach– mówi prezydent Marcin Krupa.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0 opiera się na 4 filarach

Zwolnienie z czynszu najmu w miejskich lokalach użytkowych

Zwolnienie z czynszów dzierżawnych

Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

50% zwolnienie z opłaty za wywóz i odbiór odpadów

Pierwsze dwa filary KPP 2.0 adresowane są do przedsiębiorców którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów. Przepisy prawa nie pozwalają w tym zakresie udzielić pomocy podmiotom prowadzącym działalność w lokalach prywatnych. Dwa kolejne filary adresowane są już do wszystkich przedsiębiorców z branż gastronomii, zdrowia fizycznego i parków rozrywki i dotyczą podatków od nieruchomości i wywozu odpadów.

Jak skorzystać z katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0?

- Należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski. Będą one maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa, by każdy przedsiębiorca mógł szybko ubiegać się o pomoc. Będziemy bazować na oświadczeniach, które będą składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej. Zdajemy sobie sprawę, iż proponowany program nie załatwi wszystkich problemów, jednakże deklarujemy jego sprawną realizację tak aby realna pomoc jak najszybciej trafiła do zainteresowanych – przekonuje Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.

Wiosną tego roku w Katowicach zostały wdrożone trzy pakiety osłonowe adresowane do przedsiębiorców, podmiotów sektora NGO i ludzi świata kultury. W ich ramach miasto udzieliło ponad 2 tysiącom uprawnionych przedsiębiorców ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.

– Celem Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 jest przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie firm. Pandemia kiedyś się skończy i znów zaczniemy chodzić masowo do restauracji, na siłownie czy różne zajęcia sportowe. Dlatego chcemy pomóc katowickim przedsiębiorcom tym trudnym dla nich czasie. Rozwiązania są podobne do tych, które wdrożyliśmy wiosną. Warto podkreślić, że opracowaliśmy je wspólnie – ponad podziałami politycznymi – z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta. Będziemy obserwować sytuację i działać odpowiednio do potrzeb i w ramach możliwości prawnych – dodaje prezydent.

