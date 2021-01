Śląskie. Huta Częstochowa wznowiła produkcję po trzech miesiącach

- To bardzo dobra wiadomość i pierwszy krok do przywrócenia pozycji częstochowskiej hucie, która ze swoimi tradycjami jest ciągle jednym z najważniejszych zakładów w naszym mieście – podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Cieszą gwarancje zatrudnienia i perspektywa rozwoju. To ważne, żeby tereny huty miały swojego gospodarza. Trzymamy kciuki za przyszłość przedsiębiorstwa – dodaje prezydent.

Huta Częstochowa. Plany produkcji 40 tysięcy ton blach miesięcznie

Pierwsze wytopy w częstochowskiej stalowni są planowane jeszcze w tym tygodniu. Zgodnie z planem pozwoli to utrzymać ciągłość produkcji w walcowni blach grubych, która po przerobieniu wsadu z Ostrawy płynnie przejdzie do walcowania częstochowskich wlewków.

Liberty Steel Group/GFG Alliance, do której należy dzierżawiąca Hutę Częstochowa spółka Corween Investments, to ósma co do wielkości firma stalowa w świecie (poza Chinami).