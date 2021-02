Śląskie. Filmowa pogoń za sprawcą leśnej kradzieży. Bohaterem… śnieg

Do zdarzenia doszło w niedzielne południe w lasach niedaleko Myszkowa. Policja otrzymała zgłoszenie, że na terenie masywu leśnego nieznany sprawca w kominiarce i ubrany na ciemno dokonał kradzieży kamery leśnej.

Na miejscu zjawił się patrol z Koziegłów. - Kryminalny szybko ustalił, że w miejscu kradzieży widoczne są świeże ślady pozostawione na śniegu. W obawie przed następnymi opadami śniegu i ich zatarciem, pobiegł w kierunku, w którym one prowadziły – relacjonuje przebieg akcji śląska policja.

Sprawca próbował zmylić policjantów, wchodząc do rzeki, a później także na jezdnię. Stróż prawa z 25-letnim doświadczeniem z determinacją biegł dalej za śladami. Po 5-kilometrowym dystansie trop zaprowadził go do jednego z mieszkań w miejscowości Masłońskie.