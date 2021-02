O wniosku poinformował w mediach społecznościowych sam zainteresowany. "Wolność zwycięży. Walczymy dalej o nasze prawa obywatelskie" - napisał Michał Sporoń. Nauczyciel opublikował również pismo, które trafiło do dyrektora liceum w Tarnowskich Górach, gdzie pracuje.

Kłopoty nauczyciela zaczęły się po zawiadomieniu, które do katowickiego kuratorium przesłała posłanka PiS Barbara Dziuk. Postępowanie wyjaśniające dotyczy jednak także innych pedagogów.

Śląskie. "Dyscyplinarka" dla nauczyciela za Strajk Kobiet. Zawiadomiła posłanka PiS

W sprawie Michała Sporonia wniosek trafił już do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji. Komisja na rozprawie może zdecydować o odmowie lub wszczęciu postępowania.

Jeśli komisja w następnym etapie uzna winę nauczyciela, to może ukarać go: naganą z ostrzeżeniem, zwolnieniem z pracy (także z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat), a nawet wydaleniem z zawodu.