Aborcja ograniczona. Rzeczniczka resortu Zbigniewa Ziobry proponuje "możliwość wypłakania się"

Wyrok TK w sprawie aborcji z 22 października 2020 roku został opublikowany w dzienniku ustaw. Oznacza to, że obecnie w Polsce aborcja ze względu na letalne wady płodu jest nielegalna. Orzeczenie wywołało falę protestów społecznych i lawinę pytań o to, co rząd zamierza zaproponować kobietom, które zmuszone do narodzin nieodwracalnie i śmiertelnie chorych dzieci, będą przeżywały ogromne dramaty.