Śląskie. Dwie osoby zginęły w pożarach w Bytomiu i Knurowie

Tragiczny bilans pożarów, do których doszło w ciągu ostatniej doby w woj. śląskim. W Bytomiu w środę rano ogień wybuchł w dwupiętrowej kamienicy. Dwie osoby trafiły do szpitala, jedna nie żyje. Z kolei we wtorek w Knurowie zapaliło się mieszkanie w czteropiętrowym bloku. Tam też zginęła jedna osoba.

Śląskie. Dwie osoby zginęły w pożarach / foto ilustracyjne Źródło: East News