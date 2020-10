Śląskie. Bielski Teatr Lalek "Banialuka" odwołał spektakle. Powód koronawirus

- Z przykrością informujemy o wykryciu u pracowników naszego Teatru przypadków COVID-19. W związku z tym musimy odwołać spektakle planowane na następne 2 tygodnie. Jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi służbami, które w trosce o zdrowie pracowników i widzów, podejmą stosowne decyzje co do dalszego funkcjonowania Teatru w najbliższym czasie. Do zobaczenia! Dbajcie o siebie! Bądźcie zdrowi! - informuje teatr. - Jesteśmy w w kontakcie z odpowiednimi służbami, które w trosce o zdrowie pracowników i widzów, podejmą stosowne decyzje co do dalszego funkcjonowania Teatru w najbliższym czasie – dodaje.