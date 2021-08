Śląskie. Będą zmiany w komunikacji, kolejne "eMki" ruszają na trasy

Linia M102 kursować będzie na trasie Tarnowskie Góry Dworzec – Radzionków – Bytom Dworzec, zastępując linię 94. Będzie jeździła częściej, w dni robocze co 20 minut, a w dni wolne od pracy, w godzinach szczytu co 30 min, a poza nimi co godzinę. - -Po linii nr M3 będziemy mieli już drugą metropolitalną linię kursująca w Bytomiu. To dobra wiadomość dla pasażerów, tym bardziej, że zwiększona zostanie częstotliwość kursowania, ale na zmianie skorzystają uczniowie dojeżdżający z Tarnowskich Gór oraz Radzionkowa do trzech bytomskich szkół - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.