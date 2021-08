Śląskie. Agresywny 43-latek. Efekt, pobicie i zniszczony radiowóz

Policjanci zostali wezwani na interwencję do Wojkowic Kościelnych. Na jednej z ulic doszło do awantury. 43-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej zaatakował 65-latka. Kopał go i groził pozbawieniem życia. Na koniec wsiadł do samochodu i ruszył w jego stronę, chcąc go przejechać. Poszkodowany w ostatniej chwili odskoczył, unikając potrącenia.