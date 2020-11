Śląsk. Znaczek ma przypomnieć o Tragedii Górnośląskiej

Wydarzenia określane jako Tragedia Górnośląska rozpoczęły się wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej pod koniec stycznia 1945 r. Były to masowe aresztowania i deportacje dziesiątek tysięcy mieszkańców regionu na roboty przymusowe do Związku Sowieckiego. Represje komunistycznych władz przyniosły tysiące ofiar.

Poczta Polska przypomina o Tragedii Górnośląskiej

Poczta Polska, by upamiętnić 75-lecie Tragedii Górnośląskiej wprowadziła do obiegu okolicznościowy znaczek. - Jego autorem jest Adam Kultys. Przedstawił on na znaczku lokomotywę z wagonami towarowymi na torach kolejowych, fragment kopalni na Śląsku oraz barak w Donbasie. - mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.