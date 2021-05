Śląsk. Z odpadu medycznego stała się ratunkiem w leczeniu oparzeń

Owodnię, otaczającą płód w łonie matki pęcherzem, pozyskuje się podczas porodu. Nie szkodzi to zarówno rodzącej, jak i dziecku. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich od 2011 r. stosuje terapię z wykorzystaniem ludzkiej owodni. Do tej pory pozyskiwało ją z siemianowickiego szpitala miejskiego i katowickiej placówki leżącej w Bogucicach. Do tego grona dołączyło właśnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach.