Śląsk. Wypadek na A4 pod Gliwicami. Kierowcy utknęli w gigantycznym korku

Śląsk. Zderzenie trzech samochodów na A4

Niestety nie był to jedyny wypadek, jaki miał miejsce na gliwickim odcinku autostrady A4 w ostatnich dniach. Kilka dni temu zderzyły się trzy pojazdy. Samochód ciężarowy z naczepą najechał na tył poprzedzającej go osobówki, a ta uderzyła w inną ciężarówkę. Dwie osoby podróżujące osobowym volkswagenem doznały obrażeń. Niestety, jedna z nich zmarła w szpitalu. Zatrzymano podejrzanego o spowodowanie wypadku obywatela Ukrainy. Mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków drogowych, wskutek czego najechał na samochód osobowy marki volkswagen golf. Siła uderzenia przemieściła osobówkę, która uderzyła w poprzedzającego tira marki daf.