Śląsk. Więcej pracowników, dodatkowe dni doręczeń

By uniknąć opóźnień w dostarczeniu paczek, w wielu miastach kurierzy Poczty Polskiej zapukają do naszych drzwi także w soboty. Tak będzie też w Katowicach i Zabrzu, gdzie w związku z dużą liczbą przedświątecznych przesyłek zdecydowano o dodatkowych dniach doręczeń.

By usprawnić obsługę przesyłek zatrudnionych zostało 1 500 sezonowych pracowników – co daje 6 300 kurierów oraz 25 tys. listonoszy w okresie przedświątecznym. Docierając do naszych domów będą mieli ze sobą pakiety świątecznych kartek i znaczków, które będziemy mogli od nich bezpośrednio kupić, by nie fatygować się z wychodzeniem na zewnątrz.