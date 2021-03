Śląsk. To po kolei…z tymi remontami

A co za tym idzie, także z utrudnieniami w kursowaniu pociągów . Podróżni będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Od niedzieli 14 marca wprowadzona zostanie tzw. korekta rozkładu jazdy, związaną z postępami prac na torach. Zmiany mają dotyczyć, m.in. linii Częstochowa – Katowice – Gliwice, Katowice – Czechowice-Dziedzice, Katowice – Wisła Głębce i Katowice - Mysłowice.

Na niektórych trasach, w związku z koniecznością szlifowania szyn i podbicia toru, od marca do maja pociągi będą kursowały miejscami po jednym torze, a nocami za wybrane kursy będą wysyłane zastępcze autobusy.

W pojedynczych dniach planowane są też prace utrzymaniowe i remontowe, wymagające prowadzenia ruchu po jednym torze, co stanie się powodem utrudnień. Kiedy indziej, zawieszone zostaną niektóre z przystanków a w zamian tego kursować będzie komunikacja autobusowa.

Już pod koniec lutego państwowy przewoźnik PKP Intercity informował o wiosennej korekcie rozkładu jazdy. Część pociągów będzie jeździła trasą okrężną, co poskutkuje ominięciem niektórych przystanków. Podróżni muszą uzbroić się w cierpliwość, ale jak już wszystko wróci do normy to komfort ich podróży będzie znacznie się różnił od obecnego.