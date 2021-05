Śląsk. To dobre rozwiązanie dla miejsc, gdzie nie ma wielu podróżnych

Koleje Śląskie właśnie uruchomiły pierwszy przystanek na żądanie na obsługiwanych przez siebie liniach. To istniejący już Zabrzeg Czarnolesie na trasie linii S6 i S61 do Wisły i Cieszyna. Oznaczony jest specjalnym symbolem w formie trójkąta, który widoczny jest również w rozkładzie jazdy.

Jeśli podróżny chce wsiąść do pociągu, powinien ustawić się w widocznym miejscu na peronie, by maszynista go zauważył i zatrzymał się. Jeśli chce opuścić pociąg to powinien zawiadomić konduktora. Przystanki na żądanie obsługiwane będą na trasach Kolei Śląskich i PolRegio.