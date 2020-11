Śląsk. Szczyrk szykuje nowości dla narciarzy. Co przygotowano?

Nowoczesny, samoobsługowy biletomat z systemem firmy SKIDATA zlokalizowany będzie na terenie obiektów Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodka Przygotowań Olimpijskich przy ul. Plażowej w Szczyrku. Zapewni on możliwość zakupu przez całą dobę siedem dni w tygodniu skipassu na wszystkie ośrodki narciarskie objęte wspólnym biletem, w tym również Skrzyczne COS. - To rozwiązanie innowacyjne w Szczyrku, które niewątpliwie zapewni spory komfort miłośnikom zimowych aktywności na Skrzycznem. Lokalizacja biletomatu niemal przy samym wjeździe do miasta, wraz z jego pełną dostępnością niezależnie od pory dnia, ma także udrożnić miejsca, gdzie dotychczas gromadziły się kolejki, choćby po zakup skipassów – mówi Tomasz Laszczak, dyrektor COS-OPO w Szczyrku.