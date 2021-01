Śląsk. Sylwester 2020. Policja podsumowała noc sylwestrową

W sylwestra policjanci sprawdzali kierowców, m.in. na trasie pomiędzy Katowicami a Sosnowcem. Jak zapewnia Jachimczak, chodziło przede wszystkim kontrolę stanu trzeźwości. - Takie kontrole są przeprowadzane co roku. Były też przypadki, że po zbadaniu stanu trzeźwości, w związku z obowiązującymi ostatniej nocy ograniczeniami, osoby przemieszczające się samochodami przy okazji pytaliśmy o cel podróży – powiedział Jachimczak.

Jak przyznał, niektórzy kontrolowani byli oburzeni i skarżyli się, że są spisywani. - Każda kontrola musi być odnotowana, to jest nasz obowiązek – przekonywał policjant.

Śląsk. Zablokowana droga do Katowic

Podobną akcję mundurowi przeprowadzili też na wjeździe do Katowic od strony Tychów. Ich działania doprowadziły do zablokowania dwupasmowej drogi. W sieci pojawił się filmik, trwający 12 minut i pokazujący kontrolę policyjną kierowców. Dwupasmowa droga została zablokowana, a policjanci nakazywali podjeżdżać kolejnym samochodom, po czym - z tego, co widać na filmie - spisywali dane kierowców. Na nagraniu widać też, jak jeden z samochodów jest przeszukiwany. Akcja policji wywołała oburzenie komentujących ją internautów.