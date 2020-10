Śląsk. Skradł z kościoła skarbonkę. Kary nie uniknie

Policjanci z piątego komisariatu w Zabrzu-Rokitnicy ustalili i zatrzymali podejrzanego o włamanie do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. 25-letni mieszkaniec Zabrza usłyszał w tej sprawie zarzut kradzieży z włamaniem. Przyznał się do zarzucanego czynu, a teraz czeka go sprawa sądowa.