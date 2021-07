Śląsk. Rodzina poparzonego Mikołaja spod Bystrej apeluje o pomoc

W sobotni wieczór chłopcy wpadli na pomysł, że przyjrzą się z bliska szczelnie zamkniętej substancji służącej do konserwacji różnych rzeczy. Mimo że była szczelnie zamknięta i odpowiednio zabezpieczona, po chwili udało im się do niej dostać. Nagle doszło do wybuchu. Ogień objął ubranie Mikołaja i błyskawicznie dotarł do włosów.