Śląsk. Próbowała zadźgać byłego męża. To nie był jej pierwszy raz!

Do zdarzenia doszło w Chorzowie 1 stycznia. Mężczyzna około godziny 15, postanowił odwiedzić byłą żonę i złożyć jej życzenia noworoczne. Z jego relacji wynikało, że łączyły ich kordialne relacje. W jej mieszkaniu mieli grać w gry planszowe i pić alkohol.

Zmiana nastroju nastąpiła, gdy około 19 mężczyzna zdecydował się opuścić mieszkanie i wrócić do siebie. Wówczas kobieta niespodziewanie zaatakowała go nożem. Ofiara otrzymała kilkanaście ciosów. Mimo tego udało mu się uciec. Zakrwawiony, stracił przytomność na przystanku autobusowym, gdzie na jego szczęście zauważyli go przechodnie.