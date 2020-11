Śląsk. Policja w Świętochłowicach rozmawia z uczniami o hejcie w sieci. I ostrzega

Praca profilaktyczna to jeden z ustawowych obowiązków policji. Mundurowi przeprowadzają m.in. liczne spotkania w szkołach. Mają one na celu rozpowszechnianie, utrwalanie i zdobywanie wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tak było przed epidemią koronawirusa. Obecnie jednak sytuacja epidemiologiczna wyklucza bezpośrednie spotkania z dziećmi.

Prelekcja w głównej mierze poświęcona była tematyce hejtu i sposobów radzenia sobie z nim. Odkąd nauka w tradycyjnej formie przeniosła się do domów, w wielu przypadkach niewłaściwe zachowania w sieci narastają. Spotkania online stanowią dla niektórych okazję do "zaistnienia" poprzez publiczne obrażanie kolegów czy wyśmiewanie innych osób.

Świętochłowice. Policja przestrzega młodzież przed mową nienawiści

Świętochłowiccy mundurowi zapowiadają, że to nie koniec wirtualnych spotkań z młodzieżą. Przygotowano także spot profilaktyczny związany z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Jest on skierowany głównie do rodziców. Z treści spotu można dowiedzieć się, czym jest hejt i mowa nienawiści oraz jak reagować, gdy nasze dziecko spotka się z agresją w internecie, szkole czy na ulicy.