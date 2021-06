Śląsk. Podpalił trawę. Ogień zagroził zabudowaniom mieszkalnym

Śląsk. Piroman trafił w ręce policji

Okazał się nim 53-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. Mężczyzna podczas czynności był arogancki i agresywny, groził i znieważał interweniujących w stosunku do jego osoby dzielnicowych oraz przybyłych do pomocy mundurowych z raciborskiej drogówki. Został obezwładniony i trafił do policyjnego aresztu, gdzie od kuźniańskich śledczych usłyszy zarzuty spowodowania bezpośredniego zagrożenia, gróźb karalnych oraz znieważenia policjantów. Nieodpowiedzialnemu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu raciborskiego grozi nawet 8 lat więzienia.