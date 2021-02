Śląsk. Nie możesz dotrzeć na szczepienie? Mobilny punkt dotrze do pacjenta

Dlatego śląski NFZ zapewnia, że mobilne punkty szczepień dotrą do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. Wystarczy zadzwonić do poradni i przekazać informacje na temat osoby, która sama nie może dojechać.

Co potem? Po przyjęciu zgłoszenia, personel sprawdzi czy dany pacjent należy do właściwej poradni. Jeśli tak, zweryfikuje czy posiada skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy wystawi odpowiednie skierowanie. Jeśli, zgodnie z dokumentacją medyczną i wiedzą lekarza na temat stanu zdrowia pacjenta, okaże się że wymaga pomocy mobilnego punktu to zostanie wystawione potwierdzenie, które trafia do takiego wyjazdowego punktu szczepień. Potem mobilny punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna. W dniu pierwszego szczepienia ustalana jest także data kolejnego.