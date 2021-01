Śląsk. Do szkół wróci prawie 128 tys. uczniów

Śnieg wreszcie spadł i mimo, że panują w kraju ograniczenia to jakoś trzeba było spędzić tych kilka wolnych dni od szkoły. Spędzić je tak, by zyskać nowe siły na kolejne miesiące nauki. Do nauki stacjonarnej w poniedziałek wróci w woj. śląskim ok. 128 tys. uczniów klas I-III szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych. Podobnie jak przed feriami, ich dyrektorzy zadecydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć dla klas IV-VIII. Do tej pory, większość szkół specjalnych pracowała stacjonarnie, niektóre w trybie mieszanym lub zdalnym.