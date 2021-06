Śląsk. Czołówka w Chełmie Śląskim. Dwie osoby w szpitalu

Bieruńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w środę, 23 czerwca, w Chełmie Śląskim na ulicy Chełmskiej. Wstępne ustalenia wskazują, że kierująca audi nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującej toyotą, w wyniku czego doszło do zderzenia . Cztery osoby uczestniczące w tym zdarzeniu, z obrażeniami trafiły do szpitali.