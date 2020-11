Śląsk. Chcieli szukać szczęścia w Europie, złapani na nielegalnym przekraczaniu granicy

Do pierwszego zatrzymania doszło w Zwardoniu. - Kierowca samochodu ciężarowego, obywatel Mołdawii, przekraczając słowacko-polską granicę, oprócz ładunku, przewoził w naczepie siedmiu obcokrajowców. Sześciu wyskoczyło z jadącego samochodu ciężarowego i uciekło z powrotem na terytorium Słowacji. Dzięki współpracy służb obu państw zostali zatrzymani przez słowacką policję graniczną w Czadcy. Siódmego Afgańczyka zatrzymali po stronie polskiej funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Mężczyzna nie posiadał dokumentów uprawniających go do legalnego pobytu w naszym kraju – poinformowała straż graniczna.