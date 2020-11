Śląskie. Chcieli dostać się do Europy Zachodniej. Ich podróż przerwali funkcjonariusze Straży Granicznej

W czasie przesłuchania mężczyźni oświadczyli, że celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej. Jeden z pełnoletnich mężczyzn usłyszał zarzut przekroczenia granicy państwowej ze Słowacji do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Następnie dobrowolnie poddał się karze pozbawienia wolności na sześć miesięcy, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby dwóch lat. Pozostali pełnoletni cudzoziemcy również zostali objęci wszczętym postępowaniem karnym za nielegalne przekroczenie granicy oraz administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu.