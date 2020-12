Śląsk. Chciał być sprytny. Włamał się do przyczepy kempingowej i by zatrzeć ślady spalił ją

Podpalacz znaleziony w krzakach

Pomimo, że policjanci zajęci byli zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, ich uwadze nie uszedł ukrywający się w krzakach mężczyzna. Okazało się, że jest to 36-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, który miał przy sobie przedmioty rozpoznane przez właścicielkęprzyczepy kempingowej jako jej własność. Policjanci ustalili, że chwilę wcześniej włamał się on do przyczepy, a potem, żeby zatrzeć ślady, podpalił ją. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Skradzione przez niego przedmioty wróciły do właścicielki. Za popełnione przestępstwa 36-latek w więzieniu może spędzić nawet 5 lat.