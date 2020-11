Śląsk. Atak na fińskiego hokeistę. Sprawca usłyszał wyrok, trochę zyskał

Do ataku na hokeistę GKS-u Katowice doszło 4 października ubiegłego roku przed meczem hokejowej ekstraligi w Jastrzębiu-Zdroju. Fin został zaatakowany podczas rozgrzewki poza lodowiskiem - został uderzony w głowę, dwaj napastnicy zabrali mu klubową koszulkę i uciekli samochodem.

Zawodnik został przewieziony na badania do szpitala, nic poważnego mu się nie stało. Po tym incydencie drużyna z Katowic odmówiła gry tego dnia.

Sprawca pobicia hokeisty zgłosił się sam

Krótko po ataku policja zatrzymała jednego ze sprawców, 15-latka, i opublikowała wizerunek i personalia drugiego - Pawła D., który był wówczas wiceprezesem klubu piłkarskiego z Jastrzębia. Kilka dni później D. sam zgłosił się do prokuratury, co zapowiedział we wcześniej opublikowanym oświadczeniu.