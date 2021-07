Siewierz. Wypożyczył przyczepę i przestał za nią płacić, wpadł podczas rutynowej kontroli

To jednak nie koniec. Kierowca nie posiadał przy sobie uprawnień przewoźnika, ani żadnego dokumentu który potwierdziłby badania lekarskie i psychologiczne. Także same pojazdy ”poruszały się” bezprawnie. Dane z systemu CEPiK wykazały, że ani naczepa ani ciągnik nie mają ważnych badań technicznych…i to od ponad dwóch lat!